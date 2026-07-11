ITR दाखिल करने में आई तेजी, 1.7 करोड़ का आंकड़ा पार बिज़नेस Jul 11, 2026

आयकर विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अभी तक 1.7 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भर दिया है। ITR-1 और ITR-2 भरने की 31 जुलाई की आखिरी तारीख करीब आ रही है और इसी वजह से रिटर्न भरने की रफ्तार में तेजी देखी जा रही है।

पिछले शुक्रवार को तो एक ही दिन में 10 लाख से भी ज्यादा रिटर्न दाखिल किए गए। यह साफ है कि लोग अब जल्द से जल्द अपना ITR भरना चाहते हैं। ऐसे में अगर, आपने अभी तक अपना ITR दाखिल नहीं किया है तो यह काम फौरन कर लें।