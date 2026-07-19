मूनशॉट AI कर रही IPO की तैयारी, मूल्यांकन करीब 2,800 अरब रुपये के पार

मूनशॉट AI की इस जबरदस्त रफ्तार के पीछे उसका नया ओपन-वेट AI मॉडल किमी K3 है। जुलाई में लॉन्च हुए इस मॉडल में 2,800 अरब पैरामीटर्स हैं।

हाल ही में इसने कई बड़े बेंचमार्क पर एंथ्रोपिक के ओपस 4.8 को पछाड़ दिया है। आर्टिफिशियल एनालिसिस की रिपोर्ट बताती है कि किसी भी चीनी ओपन-वेट AI मॉडल के लिए यह पहली बार है।

कंपनी के IPO की योजनाओं को लेकर CICC और गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े वित्तीय संस्थान मूनशॉट के साथ बातचीत कर रहे हैं।

इन सब के साथ, कंपनी अब डीपसीक और Z डॉट AI जैसे दुनियाभर के बड़े प्रतिद्वंद्वियों को सीधे टक्कर देने की तैयारी में है।