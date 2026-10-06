चीनी कंपनी मूनशॉट AI की 50 अरब डॉलर के मूल्यांकन पर IPO लाने की तैयारी

इस कंपनी की नींव 2023 में सिंघुआ यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर यांग जीलिन ने रखी थी। वे पहले मेटा और अल्फाबेट की गूगल में काम कर चुके हैं।

कंपनी का सालाना राजस्व दिसंबर तक 2 अरब डॉलर (करीब 190 अरब रुपये) तक पहुंचने की उम्मीद है, जो अभी एक अरब (करीब 95 अरब रुपये) है। इसको अलीबाबा और टेनसेंट जैसी बड़ी टेक कंपनियों का समर्थन मिला हुआ है। IPO के जरिए कंपनी 5 अरब डॉलर (करीब 450 अरब रुपये) तक जुटाने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

हालांकि, चीनी अधिकारियों की डाटा सुरक्षा जांच एक संभावित रुकावट बन सकती है, फिर भी मूनशॉट AI आगे बढ़ रही है। उसे बड़े बैंकों का समर्थन मिल रहा है और हाल ही में उसके किमी K3 AI मॉडल को भी बड़ी कामयाबी मिली है।