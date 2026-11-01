टेक महिंद्रा का मुनाफे में उछाल के बाद अब तेज विकास पर जोर

कंपनी की योजना है कि वह फिलहाल खुद के दम पर आगे बढ़े। इसके लिए छोटे-मोोटे अधिग्रहण भी किए जा सकते हैं, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर भी पूरा जोर दिया जाएगा।

टेक महिंद्रा का 'इंडस' लैंग्वेज मॉडल अपनी AI क्षमताएं तो दिखाता है, लेकिन अभी तक इससे बड़ा मुनाफा नहीं मिल पाया है। केवल ज्यादा लोगों को नौकरी पर रखने के बजाय टेक महिंद्रा की कोशिश है कि वह ज्यादा वैल्यू वाली टेक सेवाएं दे।

इसके लिए हर विभाग में बेहतर AI और स्मार्ट रणनीतियों का इस्तेमाल करके कमाई बढ़ाई जाए।