मोग्लिक्स का ज्यादातर खर्च लगभग 89 प्रतिशत खरीद पर हुआ, जो बढ़कर 5,643 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। कंपनी का कुल व्यय 6,307 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और कर्मचारी लागत में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई।

जेडवर्क और ऑफबिजनेस जैसे प्रतिद्वंद्वी B2B सेक्टर में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में अगर, मोग्लिक्स शेयर बाजार में उतरने पर अपनी पहचान बनाना चाहता है तो उसे अपनी रणनीति को और बेहतर बनाना होगा।