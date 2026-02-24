मोबिक्विक पर अब यूजर शेयरों की खरीद-बिक्री कर सकेंगे

मोबिक्विक को BSE से स्टॉक ब्रोकिंग कारोबार की मंजूरी, जानिए क्या मिलेंगी सुविधा

क्या है खबर?

फिनटेक कंपनी मोबिक्विक के स्वामित्व वाली सहायक कंपनी वन मोबिक्विक सिस्टम्स (MSBPL) को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) से स्टॉक ब्रोकिंग कारोबार शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। BSE ने 24 फरवरी से MSBPL को अपने प्लेटफॉर्म पर एक्टिव कर दिया है। यह मंजूरी जुलाई, 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की ओर से दिए गए स्टॉक ब्रोकिंग लाइसेंस के बाद मिली है। इससे ग्राहकों को इक्विटी ट्रेडों की खरीद, बिक्री, लेनदेन, निकासी और भुगतान की सुविधा मिलेगी।