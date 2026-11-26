मिनफी और AWS ने 2031 तक बढ़ाई अपनी साझेदारी
मिनफी और अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) ने 2031 तक अपनी साझेदारी को और आगे बढ़ाया है। इस विस्तार के साथ दोनों कंपनियां लंबे समय तक मिलकर काम करेंगी।
इस नए समझौते का मुख्य लक्ष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्रोजेक्ट्स को छोटे पायलट प्रोजेक्ट्स से निकालकर ऐसे बड़े और व्यावहारिक समाधानों में बदलना है, जो रोजमर्रा के बिजनेस में वाकई फर्क ला सकें।
AWS क्लाउड का करेगी इस्तेमाल
यह साझेदारी मुख्य रूप से एयरोस्पेस, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, हेल्थकेयर, एंटरटेनमेंट और सरकारी क्षेत्रों पर केंद्रित होगी।
मिनफी की योजना है कि वह AWS की शक्तिशाली क्लाउड और AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुनियाभर में ज्यादा स्मार्ट प्लेटफॉर्म्स लॉन्च करे।
एक हालिया मैकिंसे सर्वे बताता है कि लगभग 90 फीसदी कंपनियां किसी न किसी रूप में AI का उपयोग करती हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर को इसे अपनी पूरी कंपनी में सफलतापूर्वक लागू करने में अब भी काफी मुश्किल आती है। मिनफी और AWS मिलकर इसी समस्या को दूर करना चाहते हैं।