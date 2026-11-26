यह साझेदारी मुख्य रूप से एयरोस्पेस, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, हेल्थकेयर, एंटरटेनमेंट और सरकारी क्षेत्रों पर केंद्रित होगी।

मिनफी की योजना है कि वह AWS की शक्तिशाली क्लाउड और AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुनियाभर में ज्यादा स्मार्ट प्लेटफॉर्म्स लॉन्च करे।

एक हालिया मैकिंसे सर्वे बताता है कि लगभग 90 फीसदी कंपनियां किसी न किसी रूप में AI का उपयोग करती हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर को इसे अपनी पूरी कंपनी में सफलतापूर्वक लागू करने में अब भी काफी मुश्किल आती है। मिनफी और AWS मिलकर इसी समस्या को दूर करना चाहते हैं।