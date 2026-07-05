माइक्रोसॉफ्ट ने आयरलैंड-लक्जमबर्ग में कैसे बचाया टैक्स?

IRS के करीब 2,700 अरब रुपये के दावे से लड़ रही

दूसरी तरफ, जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे ज्यादा टैक्स वाले देशों में माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत कम मुनाफा बताया है। अक्सर, तो यह मुनाफा सिर्फ 5 फीसदी के आस-पास ही रहता है। इससे कंपनी के टैक्स भरने के तरीकों पर कई सवाल उठ रहे हैं।

यही नहीं, कंपनी अमेरिकी टैक्स एजेंसी IRS के 29 अरब डॉलर (करीब 2,700 अरब रुपये) के दावे से भी लड़ रही है। ये दावा मुनाफा इधर-उधर भेजने को लेकर है।

दुनियाभर में कंपनियों के टैक्स चोरी रोकने की कोशिशें हो रही हैं और EU ने पारदर्शिता के लिए नए नियम भी बनाए हैं। फिर भी, पिछले साल अमेरिकी कंपनियों ने अंतरराष्ट्रीय समझौतों की खामियों का फायदा उठाकर 40 अरब डॉलर (करीब 3,700 अरब रुपये) का टैक्स बचा लिया।