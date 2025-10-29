निवेशकों ने नहीं माना एलन मस्क का वेतन प्रस्ताव, तो टेस्ला से कर सकते हैं किनारा
क्या है खबर?
शेयरधारकों से 1,000 अरब डॉलर (करीब 88,000 अरब रुपये) के भारी वेतन पैकेज को मंजूरी नहीं मिलने पर एलन मस्क टेस्ला कंपनी छोड़ सकते हैं। दिग्गज इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता के अध्यक्ष रॉबिन डेनहोम ने निवेशकों को लिखे एक पत्र में चेतावनी दी है कि मस्क का निरंतर नेतृत्व इस नई वेतन योजना पर निर्भर करता है। यह अपील 6 नवंबर को कंपनी की वार्षिक शेयरधारक बैठक से कुछ दिन पहले आई है, जिसमें इस प्रस्ताव पर मतदान होगा।
जरूरी
टेस्ला के लिए क्यों जरूरी है मस्क?
डेनहोम ने कहा कि मस्क का समय, प्रतिभा और दूरदर्शिता टेस्ला की सफलता के लिए बेहद जरूरी है, खासकर जब कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ऑटोनॉमस ड्राइविंग तकनीक में अग्रणी बनने की कोशिश कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह योजना मस्क को अगले 7.5 साल तक टेस्ला पर केंद्रित रखने के लिए बनाई गई है। प्रस्तावित पैकेज से मस्क को टेस्ला का बाजार मूल्य 8,500 अरब डॉलर (7.50 लाख अरब रुपये) तक पहुंचने का लक्ष्य देगा।
विरोध
मस्क के वेतन पैकेज को लेकर हो रहा विरोध
मस्क के इस भारी-भरकम वेतन पैकेज के प्रस्ताव से सहमत नहीं है। प्रमुख सलाहकार फर्मों और निवेशक समूहों ने शेयरधारकों से इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने का आग्रह किया है। वे कहते हुए कि यह बहुत ज्यादा है और टेस्ला का बोर्ड मस्क के साथ निष्पक्ष बातचीत करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्र नहीं है। आलोचकों का कहना है कि बोर्ड ने अक्सर शेयरधारकों के बजाय मस्क के हित में काम किया है।