निवेशकों ने नहीं माना एलन मस्क का वेतन प्रस्ताव, तो टेस्ला से कर सकते हैं किनारा 

वेतन पैकेज को मंजूरी नहीं मिलने पर एलन मस्क टेस्ला छोड़ सकते हैं

क्या है खबर?

शेयरधारकों से 1,000 अरब डॉलर (करीब 88,000 अरब रुपये) के भारी वेतन पैकेज को मंजूरी नहीं मिलने पर एलन मस्क टेस्ला कंपनी छोड़ सकते हैं। दिग्गज इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता के अध्यक्ष रॉबिन डेनहोम ने निवेशकों को लिखे एक पत्र में चेतावनी दी है कि मस्क का निरंतर नेतृत्व इस नई वेतन योजना पर निर्भर करता है। यह अपील 6 नवंबर को कंपनी की वार्षिक शेयरधारक बैठक से कुछ दिन पहले आई है, जिसमें इस प्रस्ताव पर मतदान होगा।