माइक्रोसॉफ्ट कर रही 5,500 कर्मचारियों की छंटनी, जानिए क्या है वजह

इन टीमों पर पड़ेगा असर

इन छंटनियों का सबसे ज्यादा असर सेल्स, कंसल्टिंग और एक्सबॉक्स टीमों पर पड़ेगा। एक्सबॉक्स को लेकर काफी समय से चर्चा थी क्योंकि इसकी प्रमुख आशा शर्मा ने हाल ही में 'रीसेट' का संकेत दिया था।

कुछ प्रभावित कर्मचारियों को कंपनी के भीतर ही दूसरे पदों पर काम करने का मौका मिल सकता है। यह कदम माइक्रोसॉफ्ट में पहले हुई छंटनी और कर्मचारियों के स्वेच्छा से नौकरी छोड़ने के बाद उठाया गया है।

यह उस चलन का हिस्सा है, जो दुनियाभर की बड़ी टेक कंपनियों में दिख रहा है क्योंकि अब सभी कंपनियां AI पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।