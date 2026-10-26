माइक्रोसॉफ्ट 60,000 कर्मचारियों को देगी नौकरी छोड़ने का विकल्प, AI में निवेश बढ़ाने की तैयारी

माइक्रोसॉफ्ट ने इस साल दूसरी बार कर्मचारियों को स्वैच्छिक रूप से नौकरी छोड़ने का विकल्प दिया है।

इससे पहले अप्रैल में कंपनी ने अमेरिका में अपने कर्मचारियों को समय से पहले सेवानिवृत्ति लेने का विकल्प दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक, उस समय पात्र कर्मचारियों में से करीब 30 प्रतिशत ने इस योजना को चुना था।

कंपनी की अधिकारी एमी कोलमैन ने कहा कि नई योजना कर्मचारियों को अपने भविष्य के बारे में फैसला लेने के अधिक विकल्प देती है।