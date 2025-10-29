माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला दिसंबर में आएंगे भारत- रिपोर्ट

निवेश

भारत में AI निवेश और प्रतिस्पर्धा पर फोकस

नडेला की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और अमेरिका व्यापारिक मतभेदों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थानीय ऐप्स को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि जोहो जैसी कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर का सस्ता विकल्प पेश कर रही हैं। जनवरी में नडेला ने भारत में AI और क्लाउड तकनीक पर 3 अरब डॉलर (लगभग 270 अरब रुपये) के निवेश की घोषणा की थी, जिससे भारत में तकनीकी विकास को गति मिली है।