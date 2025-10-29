माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला दिसंबर में आएंगे भारत- रिपोर्ट
क्या है खबर?
टेक दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सत्य नडेला जल्द भारत यात्रा पर आ सकते हैं। इस दौरान वे नई दिल्ली में सरकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और बेंगलुरु व मुंबई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े 2 सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। नडेला की यह यात्रा भारत में AI के बढ़ते महत्व और तकनीकी साझेदारी पर चर्चा के लिए मानी जा रही है। बता दें, यह इस साल उनकी दूसरी यात्रा होगी।
निवेश
भारत में AI निवेश और प्रतिस्पर्धा पर फोकस
नडेला की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और अमेरिका व्यापारिक मतभेदों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थानीय ऐप्स को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि जोहो जैसी कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर का सस्ता विकल्प पेश कर रही हैं। जनवरी में नडेला ने भारत में AI और क्लाउड तकनीक पर 3 अरब डॉलर (लगभग 270 अरब रुपये) के निवेश की घोषणा की थी, जिससे भारत में तकनीकी विकास को गति मिली है।
अन्य
भारतीय कर्मचारियों और ग्राहकों से भी मिलेंगे नडेला
अपनी यात्रा के दौरान नडेला माइक्रोसॉफ्ट के भारतीय कर्मचारियों और प्रमुख ग्राहकों से भी मुलाकात करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के भारत के 10 शहरों में 20,000 से अधिक कर्मचारी हैं। कंपनी भारत में अपने AI प्रोजेक्ट्स को और मजबूत कर रही है। इसी महीने गूगल ने भी आंध्र प्रदेश में AI डाटा सेंटर बनाने के लिए 15 अरब डॉलर (लगभग 1,300 अरब रुपये) निवेश की घोषणा की है, जिससे AI क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और तेज हो गई है।