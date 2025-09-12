माइक्रोसॉफ्ट और OpenAI के बीच नई साझेदारी की घोषणा, निवेश जुटाने में होगी आसानी

माइक्रोसॉफ्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI के बीच एक खास समझौते पर सहमति बनी है। इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां एक संशोधित साझेदारी पर काम करेंगी, जिससे OpenAI को अपना ढांचा बदलने का मौका मिलेगा। दोनों ने एक गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और आगे एक पक्का करार करने की प्रक्रिया में हैं। यह कदम OpenAI को भविष्य के लिए बेहतर तरीके से तैयार करेगा और निवेश जुटाने में आसानी देगा।

लाभ साझेदारी से मिलने वाले लाभ इस नई साझेदारी से दोनों कंपनियों को फायदा होगा। OpenAI को बड़ी पूंजी जुटाने और नई तकनीक विकसित करने की आजादी मिलेगी। माइक्रोसॉफ्ट को OpenAI की उन्नत तकनीक और उत्पादों तक लगातार पहुंच बनी रहेगी। यह सहयोग AI क्षेत्र में दोनों को मजबूत बनाएगा और बाजार में उनकी पकड़ बढ़ाएगा। इसके साथ ही, OpenAI को अन्य क्लाउड प्रदाताओं से सेवाएं लेने की स्वतंत्रता भी मिलेगी, जिससे उसके विस्तार में सहूलियत होगी।

योजना ढांचा और भविष्य की योजना OpenAI की शुरुआत गैर-लाभकारी संस्था के रूप में हुई थी और बाद में सीमित लाभ वाली कंपनी बनाई गई। अब योजना है कि इसका लाभकारी हिस्सा सार्वजनिक लाभ निगम बने, ताकि बोर्ड केवल मुनाफे पर नहीं बल्कि अन्य लक्ष्यों पर भी ध्यान दे सके। कंपनी का नियंत्रण गैर-लाभकारी संस्था के पास रहेगा। अध्यक्ष ब्रेट टेलर के अनुसार, पुनर्गठन के बाद गैर-लाभकारी हिस्सेदारी 100 अरब डॉलर (लगभग 8,800 अरब रुपये) से अधिक होगी और इस पर कानूनी चर्चा जारी है।