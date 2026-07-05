AI की मदद से मिशेल टर्नर ने खड़ा किया मानसिक स्वास्थ्य परामर्श प्लेटफाॅर्म

मिशेल ने AI को बताया स्टार्टअप सलाहकार

मिशेल टर्नर ने अपने बिजनेस प्लान बनाने, निवेशकों को अपनी बात समझाने और नई रणनीतियां तैयार करने के लिए AI का खूब इस्तेमाल किया। इन्हीं सब कारणों से उन्हें फंडिंग भी मिली और उनकी 16 लोगों की टीम तैयार हो गई।

खास बात यह है कि यह सब तब हुआ, जब मिशेल पहली बार कोई कारोबार शुरू कर रही थीं और उनके पास MBA की डिग्री भी नहीं थी। वे AI को अपना 'स्टार्टअप सलाहकार' कहती हैं क्योंकि इसी से उन्हें चुनौतियों से निपटने और तरक्की करने में बड़ी सहायता मिली।