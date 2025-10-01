मेटा सेमीकंडक्टर स्टार्टअप रिवोस को खरीदने की बना रही योजना, क्या होगा कंपनी को लाभ?

रिवोस का अधिग्रहण मेटा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्षेत्र में बड़ी मजबूती लेकर आएगा। कंपनी पहले से ही अपने इन-हाउस चिप प्रोजेक्ट 'मेटा ट्रेनिंग एंड इंफरेंस एक्सेलरेटर' (MTIA) पर काम कर रही है। रिवोस की विशेषज्ञता से इन प्रोजेक्ट्स को और तेजी मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे मेटा एनवीडिया जैसी कंपनियों पर अपनी निर्भरता घटा सकेगी और AI सिस्टम चलाने की लागत में बड़ी कमी लाने में सफल होगी।

जानकारियां

सौदे से जुड़ी अन्य जानकारियां

रिपोर्ट्स बताती हैं कि मेटा रिवोस के बड़े ग्राहकों में पहले से शामिल रही है और लंबे समय से इस सौदे पर चर्चा चल रही थी। मेटा के प्रवक्ता का कहना है कि कंपनी का कस्टम सिलिकॉन पर काम तेजी से बढ़ रहा है और यह अधिग्रहण उसे और मजबूती देगा। बताया गया है कि मेटा ने हाल ही में अपनी पहली इन-हाउस चिप का परीक्षण भी किया है। ब्लूमबर्ग ने सबसे पहले इस अधिग्रहण की खबर प्रकाशित की थी।