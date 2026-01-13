मेटा रियलिटी लैब्स डिवीजन से करेगी 1,000 से अधिक नौकरियाें में कटौती, जानिए क्या है वजह 

मेटा रियलिटी लैब्स डिवीजन में छंटनी करने की तैयारी कर रही है

क्या है खबर?

मेटा रियलिटी लैब्स डिवीजन में छंटनी करने की योजना बना रही है, जो वर्चुअल रियलिटी, मेटावर्स और प्रायोगिक हार्डवेयर के लिए जिम्मेदार टीम है। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी रियलिटी लैब्स में लगभग 10 प्रतिशत कर्मचारियों को निकाल सकती है। इस डिवीजन में लगभग 15,000 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसका मतलब है कि छंटनी से 1,000 से अधिक लोग प्रभावित हो सकते हैं। यह कदम बजट में कटौती और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर ध्यान लगाने के लिए उठाया जा रहा है।