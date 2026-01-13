मेटा रियलिटी लैब्स डिवीजन से करेगी 1,000 से अधिक नौकरियाें में कटौती, जानिए क्या है वजह
क्या है खबर?
मेटा रियलिटी लैब्स डिवीजन में छंटनी करने की योजना बना रही है, जो वर्चुअल रियलिटी, मेटावर्स और प्रायोगिक हार्डवेयर के लिए जिम्मेदार टीम है। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी रियलिटी लैब्स में लगभग 10 प्रतिशत कर्मचारियों को निकाल सकती है। इस डिवीजन में लगभग 15,000 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसका मतलब है कि छंटनी से 1,000 से अधिक लोग प्रभावित हो सकते हैं। यह कदम बजट में कटौती और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर ध्यान लगाने के लिए उठाया जा रहा है।
घोषणा
जल्द हो सकती है छंटनी की घोषणा
न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, छंटनी होने वाले कर्मचारियों की अंतिम संख्या 10 प्रतिशत से भी अधिक हो सकती है। इसकी घोषणा 13 जनवरी को होने की संभावना है। रियलिटी लैब्स की देखरेख करने वाले मेटा के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी एंड्रयू बोसवर्थ ने बुधवार को साल की सबसे महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई है। कर्मचारियों से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आग्रह किया गया है, हालांकि यह नहीं बताया गया है कि बैठक में किन विषयों पर चर्चा होगी।
कारण
कंपनी इस कारण कर रही छंटनी
इस फैसले के केंद्र में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग की ओर से प्राथमिकताओं में किया गया एक बड़ा बदलाव है। पिछले एक साल में उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों पर भविष्य के बजट में कटौती करने का दबाव डाला है, ताकि मेटा अगली जनरेशन के AI सिस्टम बनाने में अधिक संसाधन लगा सके। कंपनी पर OpenAI और गूगल जैसी प्रतिद्वंद्वी कंपनियों का दबाव बढ़ता जा रहा है और इस कारण AI अब उसकी सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक योजना है।