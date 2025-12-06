इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से 6 गुना बढ़ा हवाई किराया, सरकार ने उठाया सख्त कदम   

एयरलाइन इंडिगो को नए उड़ान ड्यूटी समय सीमा (FDTL) नियमों के लागू होने के बाद चालक दल की कमी के कारण उड़ानों में देरी और रद्दीकरण का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके का फायदा उठाते हुए दूसरी एयरलाइंस यात्रा टिकटों की कीमत 6 गुना तक बढ़ा दी है। दूसरी तरफ 'अवसरवादी मूल्य निर्धारण' को लेकर सरकार ने सख्ती बरतते हुए एयरलाइंस को निर्देश दिए हैं।

बढ़ोतरी इतना हुआ किराया एयरलाइंस की वेबसाइट्स के अनुसार, 6 दिसंबर के लिए स्पाइसजेट कोलकाता-मुंबई की एकतरफा वन-स्टॉप इकॉनमी क्लास की टिकट की कीमत 90,000 रुपये तक पहुंच गई। इसके अलावा एयर इंडिया की मुंबई-भुवनेश्वर की यात्रा के लिए यात्रियों को 84,485 रुपये तक देने पड़े। PTI ने सूत्र के हवाले से बताया, "आखिरी मिनट में किराया आमतौर पर सामान्य औसत किराए से 2-3 गुना ज्यादा होता है, लेकिन इस स्थिति में हमने इसे 6 गुना तक बढ़ते देखा है।"

कालाबाजारी टिकटों की हो रही कालाबाजारी नोमैड ट्रैवल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अजय प्रकाश ने कहा, "अगर किसी भी जगह 10,000 रुपये का टिकट 60,000 रुपये में बेचा जा रहा है तो मैं इसे कालाबाजारी और मुनाफाखोरी कहूंगा। इसलिए, इस पर गौर करने की सख्त जरूरत है।" दूसरी तरफ इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स ने कहा कि शनिवार को 1,000 कम उड़ाने रद्द रहेंगी और 10 से 15 दिसंबर के बीच हालात सामान्य होने की उम्मीद है।

