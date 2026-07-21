चिप 20 फीसदी महंगी होने से भारतीय IT कंपनियों की मुश्किलें बढ़ी

पश्चिमी एशिया में चल रहे राजनीतिक तनावों ने हार्डवेयर की कमी और सप्लाई चेन से जुड़ी समस्याओं को और गंभीर बना दिया है।

LTM लिमिटेड के वेंकटेश लाम्बू बताते हैं कि इन मुश्किलों के कारण 33 करोड़ डॉलर (करीब 3,100 करोड़ रुपये) का एक सरकारी प्रोजेक्ट भी धीमी गति से आगे बढ़ रहा है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए HCL जैसी कंपनियां नए डाटा सेंटर्स में पैसा लगा रही हैं और GPU रेंटल मार्केट पर अपना दांव खेल रही हैं।

इन तमाम चुनौतियों के बावजूद बड़ी कंपनियों ने पिछली तिमाही में अरबों का कारोबार किया। यह दर्शाता है कि यह उद्योग मुश्किल हालात में भी कितनी मजबूती से खड़ी है।