मीशो के शेयर 6 फीसदी से ज्यादा की बढ़त के साथ 240 रुपये के पार

मीशो ने पिछले 12 महीनों में पूरे भारत में 1.6 लाख से भी ज्यादा एक्टिव क्रिएटर्स का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है। इनमें से 81 फीसदी क्रिएटर्स गैर-महानगरों से हैं।

इन क्रिएटर्स में 40 फीसदी गृहिणियां हैं और 30 फीसदी युवा ग्रेजुएट्स हैं। करीब एक-चौथाई क्रिएटर्स तो ऐसे हैं, जो पहली बार किसी प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। यह बताता है कि मीशो कैसे पूरे भारत में लोगों के ऑनलाइन खरीदारी करने के तरीके को बदल रहा है।