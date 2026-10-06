मीशो के शेयर 6 फीसदी से ज्यादा की बढ़त के साथ 240 रुपये के पार

मीशो के शेयर 6 फीसदी से ज्यादा की बढ़त के साथ 240 रुपये के पार
मंगलवार (6 अक्टूबर) को मीशो के शेयरों में 6.19 फीसदी का उछाल आया और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर यह 240.50 रुपये के इंट्राडे हाई तक पहुंच गया।
इसकी वजह थी कंपनी के दूसरी तिमाही के नतीजे, जिसमें बताया गया कि कंटेंट कॉमर्स इकोसिस्टम के जरिए उनके नेट मर्चेंडाइज वैल्यू (NMV) में पिछले साल के मुकाबले 152 फीसदी की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। यह सब उनकी क्रिएटर्स पर आधारित कंटेंट कॉमर्स रणनीति के दम पर हुआ।
1.6 लाख से ज्यादा क्रिएटर्स
मीशो ने पिछले 12 महीनों में पूरे भारत में 1.6 लाख से भी ज्यादा एक्टिव क्रिएटर्स का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है। इनमें से 81 फीसदी क्रिएटर्स गैर-महानगरों से हैं।
इन क्रिएटर्स में 40 फीसदी गृहिणियां हैं और 30 फीसदी युवा ग्रेजुएट्स हैं। करीब एक-चौथाई क्रिएटर्स तो ऐसे हैं, जो पहली बार किसी प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। यह बताता है कि मीशो कैसे पूरे भारत में लोगों के ऑनलाइन खरीदारी करने के तरीके को बदल रहा है।