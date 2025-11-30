मीशो समेत 14 कंपनियां ला रही IPO, जानिए कब खुलेंगे और कितनी होगी कीमत
क्या है खबर?
शेयर बाजार में अगला सप्ताह काफी व्यस्त और हलचल भरा रहने की उम्मीद है, क्योंकि कई कंपनियां आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने की तैयारी कर रही है। इस दौरान 14 नए IPO खुलने वाले हैं, जिनमें से 3 मुख्य बोर्ड में और 11 SME सेगमेंट में हैं। निवेशकों को सबसे ज्यादा इंतजार मीशो के 5,421 करोड़ रुपये के IPO का है, जो 3 दिसंबर को खुलेगा और लिस्टिंग 10 दिसंबर को होगी। इसका मूल्य बैंड 105-111 रुपये प्रति शेयर है।
मुख्य बोर्ड
मुख्य बोर्ड में ये IPO देंगे दस्तक
एक्वस लिमिटेड ने 921.81 करोड़ रुपये के इश्यू के लिए आवेदन किया है, जिसमें 5.40 करोड़ शेयरों (670 करोड़ रुपये) का नया इश्यू और 2.03 करोड़ शेयरों (251.81 करोड़ रुपये) का बिक्री प्रस्ताव शामिल है। मूल्य बैंड 118-124 रुपये प्रति शेयर है। यह IPO 3 दिसंबर को खुलेगा और दोनों एक्सचेंजों पर 10 दिसंबर को लिस्टिंग होगी। इसी दिन मैन बोर्ड में विद्या वायर्स लिमिटेड का 300.01 करोड़ रुपये का निर्गम आएगा। इसकी मूल्य सीमा 48-52 रुपये/शेयर तय की है।
SME सेगमेंट
SME सेगमेंट में आएंगे इन कंपनियों के निर्गम
SME सेगमेंट में एस्ट्रोन मल्टीग्रेन लिमिटेड का निर्गम 1-3 दिसंबर तक खुला रहेगा और 4 दिसंबर को लिस्टिंग के लिए आवंटन किया जाएगा। इसी के साथ इन्विक्टा डायग्नोस्टिक लिमिटेड का शेयर 80-85 रुपये/शेयर के प्राइस बैंड में 1-3 दिसंबर के बीच खुला रहेगा। इसके अलावा स्पेब एडहेसिव्स, क्लियर सिक्योर सर्विसेज, रवेलकेयर, हेलोजी हॉलिडेज, नियोकेम बायो सॉल्यूशंस, श्री कान्हा स्टेनलेस, लग्जरी टाइम, वेस्टर्न ओवरसीज स्टडी अब्रॉड, मेथडहब सॉफ्टवेयर कंपनियों के IPO भी अगले सप्ताह दस्तक देंगे।