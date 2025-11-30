मीशो का IPO अगले सप्ताह दस्तक देगा

मीशो समेत 14 कंपनियां ला रही IPO, जानिए कब खुलेंगे और कितनी होगी कीमत

क्या है खबर?

शेयर बाजार में अगला सप्ताह काफी व्यस्त और हलचल भरा रहने की उम्मीद है, क्योंकि कई कंपनियां आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने की तैयारी कर रही है। इस दौरान 14 नए IPO खुलने वाले हैं, जिनमें से 3 मुख्य बोर्ड में और 11 SME सेगमेंट में हैं। निवेशकों को सबसे ज्यादा इंतजार मीशो के 5,421 करोड़ रुपये के IPO का है, जो 3 दिसंबर को खुलेगा और लिस्टिंग 10 दिसंबर को होगी। इसका मूल्य बैंड 105-111 रुपये प्रति शेयर है।