ब्रिटिश एयरवेज की भारत में सेवाओं का विस्तार करने की योजना, जानिए कंपनी ने क्या कहा
क्या है खबर?
ब्रिटिश एयरवेज (BA) भारतीय बाजार के लिए अपनी सेवाओं का विस्तार करने की योजना बना रही है। साथ ही देश में रोज़गार के अवसर भी पैदा करेगी। कंपनी की मुख्य परिचालन अधिकारी रेने डी ग्रूट ने इसके संकेत दिए हैं। BA यहां 100 से ज्यादा सालों से परिचालन कर रही है और वर्तमान में भारत-लंदन के बीच इसकी 56 साप्ताहिक उड़ानें हैं। इनमें मुंबई से 3, दिल्ली से 2 और बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद से 1-1 दैनिक उड़ान शामिल है।
योजना
क्या है योजना?
मुख्य परिचालन अधिकारी रेने डी ग्रूट ने PTI को दिए एक साक्षात्कार में बताया कि भारतीय विमानन बाजार में अविश्वसनीय संभावनाएं हैं और एयरलाइन मांग को पूरा करने के लिए अपनी सेवाओं का विस्तार करेगी। विस्तार योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया कि एयरलाइन 2026 तक दिल्ली से लंदन के लिए एक तीसरी दैनिक उड़ान जोड़ने की योजना बना रही है, जो नियामक अनुमोदन के अधीन है। ब्रिटिश एयरवेज के लिए अमेरिका के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा बाजार है।
रोजगार
रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे
एयरलाइन के हर भारतीय शहर में समर्पित क्रू बेस हैं, जहां से वह उड़ान भरती है। कंपनी का भारत में कॉल सेंटर कॉल BA है, जिसके लगभग 2,000 कर्मचारी नियुक्त हैं। ग्रूट ने कहा कि स्थानीय कर्मचारी एक ऐसी प्रीमियम सेवा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो व्यक्तिगत और भाषाई बाधाओं से मुक्त हो। उन्होंने आगे कहा, "भारत में हम रोजगार के अवसर पैदा करते रहते हैं और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को सहयोग देते हैं।"