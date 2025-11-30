ब्रिटिश एयरवेज बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत में अपनी सेवाओं का विस्तार करेगी (तस्वीर: एक्स/@ClassicsPlanes)

ब्रिटिश एयरवेज की भारत में सेवाओं का विस्तार करने की योजना, जानिए कंपनी ने क्या कहा

क्या है खबर?

ब्रिटिश एयरवेज (BA) भारतीय बाजार के लिए अपनी सेवाओं का विस्तार करने की योजना बना रही है। साथ ही देश में रोज़गार के अवसर भी पैदा करेगी। कंपनी की मुख्य परिचालन अधिकारी रेने डी ग्रूट ने इसके संकेत दिए हैं। BA यहां 100 से ज्यादा सालों से परिचालन कर रही है और वर्तमान में भारत-लंदन के बीच इसकी 56 साप्ताहिक उड़ानें हैं। इनमें मुंबई से 3, दिल्ली से 2 और बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद से 1-1 दैनिक उड़ान शामिल है।