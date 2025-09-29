सोने-चांदी के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे, जानिए क्या रही वजह 

वृद्धि

शुरुआती कारोबार में मिली इतनी बढ़त

बाजार खुलने के बाद सुबह 9:10 बजे MCX गोल्ड 0.49 फीसदी बढ़कर 1.15 रुपये/10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि MCX चांदी 0.75 फीसदी बढ़कर 1.42 रुपये/किलोग्राम पर थी। डॉलर सूचकांक में 0.20 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई, जिससे विदेशी मुद्राओं में सोना सस्ता हो गया और मांग बढ़ गई। कमजोर डॉलर और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में और कटौती की उम्मीदों के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतें सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गईं।