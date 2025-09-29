सोने-चांदी के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे, जानिए क्या रही वजह
क्या है खबर?
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने-चांदी की कीमतों में सोमवार (29 सितंबर) को उछाल देखने को मिला है। डॉलर में कमजोरी और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के चलते MCX पर सोने और चांदी के भाव अपने नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। MCX सोना दिसंबर वायदा 1.15 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि MCX चांदी दिसंबर वायदा 1.42 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई।
वृद्धि
शुरुआती कारोबार में मिली इतनी बढ़त
बाजार खुलने के बाद सुबह 9:10 बजे MCX गोल्ड 0.49 फीसदी बढ़कर 1.15 रुपये/10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि MCX चांदी 0.75 फीसदी बढ़कर 1.42 रुपये/किलोग्राम पर थी। डॉलर सूचकांक में 0.20 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई, जिससे विदेशी मुद्राओं में सोना सस्ता हो गया और मांग बढ़ गई। कमजोर डॉलर और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में और कटौती की उम्मीदों के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतें सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गईं।
संभावना
अमेरिकी फेडरल रिजर्व कब कर सकता है ब्याज में कटौती?
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, CME फेडवाच टूल का सुझाव है कि बाजार में फिलहाल अक्टूबर में फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती की 90 प्रतिशत संभावना है और दिसंबर में एक और कटौती की 65 प्रतिशत संभावना है। रिलायंस सिक्योरिटीज के वरिष्ठ शोध विश्लेषक जिगर त्रिवेदी ने कहा, "व्यापार के मोर्चे पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले सप्ताह आयातित दवाओं, ट्रकों और फर्नीचर पर नए टैरिफ लगाने की घोषणा की, जिससे आर्थिक परिदृश्य में और अनिश्चितता बढ़ गई है।"