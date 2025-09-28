शीर्ष-10 कंपनियों ने पूंजीकरण में गंवाए 2.99 लाख करोड़ रुपये, किसे लगा तगड़ा झटका? 

शीर्ष-10 कंपनियों ने पूंजीकरण में गंवाए 2.99 लाख करोड़ रुपये, किसे लगा तगड़ा झटका?
क्या है खबर?
पिछले सप्ताह भारत की सबसे मूल्यवान कंपनियों में संयुक्त बाजार मूल्यांकन में 2.99 लाख करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज हुई है। इस मामले में सबसे ज्यादा नुकसान टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को हुआ है। यह गिरावट काफी हद तक शेयरों में मंदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H-1B वीजा पर शुल्क बढ़ाने और दवा आयात पर टैरिफ बढ़ाने के नए फैसले के बीच आई है। इस दौरान BSE बेंचमार्क सूचकांक भी 2,199.77 अंक या 2.66 फीसदी टूट गया।
नुकसान
इन कंपनियों को हुआ सबसे ज्यादा नुकसान
शीर्ष 10 कंपनियों में TCS को सबसे ज्यादा झटका लगा, जिसका बाजार पूंजीकरण 97,597 करोड़ रुपये घटकर 10.49 लाख करोड़ रुपये रह गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मूल्यांकन में 40,462 करोड़ की गिरावट आई है, जिसके बाद यह घटकर 18.64 लाख करोड़ रुपये रह गया। इंफोसिस की बाजार हैसियत 38,095 करोड़ घटने के बाद 6.01 लाख करोड़ रुपये हो गई है। इस दौरान HDFC बैंक और ICICI बैंक के पूंजीकरण में क्रमश: 33,032 और 29,646 करोड़ रुपये की गिरावट आई है।
खिताब
किसके पास रहा सबसे मूल्यवान कंपनी का खिताब?
पिछले सप्ताह नुकसान झेलने वाली कंपनियों में भारती एयरटेल भी शामिल है, जिसके मूल्यांकन में 26,030 करोड़ रुपये की कमी देखी गई है। भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) काे भी इस मामले में 13,693 करोड़ का झटका लगा है, वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर का पूंजीकरण 11,278 करोड़, बजाज फाइनेंस का 4,977 करोड़ और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का घटकर 4,846 करोड़ रुपये रह गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सबसे मूल्यवान कंपनी का खिताब बरकरार रखा है।