शीर्ष-10 कंपनियों ने पूंजीकरण में गंवाए 2.99 लाख करोड़ रुपये, किसे लगा तगड़ा झटका?

क्या है खबर?

पिछले सप्ताह भारत की सबसे मूल्यवान कंपनियों में संयुक्त बाजार मूल्यांकन में 2.99 लाख करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज हुई है। इस मामले में सबसे ज्यादा नुकसान टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को हुआ है। यह गिरावट काफी हद तक शेयरों में मंदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H-1B वीजा पर शुल्क बढ़ाने और दवा आयात पर टैरिफ बढ़ाने के नए फैसले के बीच आई है। इस दौरान BSE बेंचमार्क सूचकांक भी 2,199.77 अंक या 2.66 फीसदी टूट गया।