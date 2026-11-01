भारत में AI शॉपिंग अपनाने में मिलेनियल्स आगे, रिपोर्ट में खुलासा

जेन X भी ज्यादा पीछे नहीं हैद। वे जेन Z के 74 फीसदी इस्तेमाल दर के बराबर हैं, वहीं बेबी बूमर इस सूची में 56 फीसदी के साथ सबसे नीचे हैं।

कुल मिलाकर, AI शॉपिंग टूल के इस्तेमाल में भारत, चीन के बाद दुनियाभर में दूसरे स्थान पर है। भारतीय ग्राहकों का इन टूल पर काफी भरोसा है। 87 फीसदी ग्राहकों का कहना है कि उन्हें इनका इस्तेमाल करते समय पूरा विश्वास महसूस होता है।

हालांकि, एक और दिलचस्प बात सामने आई है कि जेन Z भले ही AI का काफी इस्तेमाल करते हों, लेकिन उनमें से केवल 67 फीसदी लोग ही इस पर भरोसा करते हैं। इससे पता चलता है कि सबसे युवा पीढ़ी में अभी भी थोड़ी-सी झिझक देखने को मिलती है।