पिछले सप्ताह 7 कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में वृद्धि दर्ज हुई है

शीर्ष-10 में से 7 कंपनियों का बाजार पूंजीकरण बढ़ा, जानिए कितना हुआ इजाफा

क्या है खबर?

पिछले सप्ताह देश की 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 7 का संयुक्त बाजार पूंजीकरण 96,201 करोड़ रुपये बढ़ गया है। इनमें से रिलायंस इंडस्ट्रीज और बजाज फाइनेंस को सबसे ज्यादा फायदा मिला है। यह वृद्धि व्यापक बाजार सूचकांकों में लगातार वृद्धि के साथ हुई, जिसमें BSE सेंसेक्स सप्ताह के दौरान 474.75 अंक या 0.55 फीसदी बढ़ा है। बेंचमार्क सूचकांक गुरुवार को 86,055.86 के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो निवेशकों के बेहतर विश्वास को दर्शाता है।