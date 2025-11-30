LOADING...
पिछले सप्ताह 7 कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में वृद्धि दर्ज हुई है

शीर्ष-10 में से 7 कंपनियों का बाजार पूंजीकरण बढ़ा, जानिए कितना हुआ इजाफा 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Nov 30, 2025
02:38 pm
क्या है खबर?

पिछले सप्ताह देश की 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 7 का संयुक्त बाजार पूंजीकरण 96,201 करोड़ रुपये बढ़ गया है। इनमें से रिलायंस इंडस्ट्रीज और बजाज फाइनेंस को सबसे ज्यादा फायदा मिला है। यह वृद्धि व्यापक बाजार सूचकांकों में लगातार वृद्धि के साथ हुई, जिसमें BSE सेंसेक्स सप्ताह के दौरान 474.75 अंक या 0.55 फीसदी बढ़ा है। बेंचमार्क सूचकांक गुरुवार को 86,055.86 के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो निवेशकों के बेहतर विश्वास को दर्शाता है।

बढ़त 

इन कंपनियों को हुआ सबसे ज्यादा फायदा 

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बाजार पूंजीकरण में 28,282 करोड़ का इजाफा किया है, जो अब बढ़कर 21.20 करोड़ रुपये हो गया। इसके बाद बजाज फाइनेंस ने 20,347 करोड़ की वृद्धि दर्ज करते हुए मूल्यांकन को 6.45 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा दिया है। HDFC बैंक ने भी 13,611 करोड़ की जोरदार बढ़त हासिल की है, जिससे इसका पूंजीकरण 15.48 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि ICICI बैंक ने भी 13,599 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की है।

गिरावट 

इनके पूंजीकरण में आई गिरावट

पिछले सप्ताह हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयरों को भी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, जिसके मूल्यांकन में 7,671 करोड़ का इजाफा हुआ है, वहीं भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का 6,415 करोड़ रुपये और इंफोसिस का 6,273 करोड़ रुपये बढ़ा है। दूसरी तरफ भारती एयरटेल के बाजार मूल्यांकन में 35,239 करोड़, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का 4,996 करोड़ और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) का 3,762.81 करोड़ रुपये कम हुआ। शीर्ष-10 मूल्यवान कंपनियों की रैंकिंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज शीर्ष पर रही है।

