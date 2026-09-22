मझगांव डॉक ने ग्रीनफील्ड शिपयार्ड बनाने के लिए नेशनल शिपबिल्डिंग से मिला हाथ

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने भी कई अंतरराष्ट्रीय सौदे किए हैं। इनमें जर्मनी की कार्सटन रेहडर शिफ्समाक्लर उंड रीडेरि के साथ 4 हाइब्रिड मल्टीपर्पज पोत बनाने का 6.244 करोड़ डॉलर (करीब 600 करोड़ रुपये) का एक बड़ा सौदा शामिल है, जिससे कंपनी की वैश्विक पहुंच बनाने की गंभीरता दिखती है। एम्बर एंटरप्राइजेज और पूर्वांकरा जैसी दूसरी कंपनियां भी बड़े कदम उठा रही हैं। इससे पता चलता है कि भारतीय उद्योग इस समय काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है।