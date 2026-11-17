पिछली तिमाही में मैक्स हेल्थकेयर का मुनाफा 10.34 फीसदी बढ़ा है और राजस्व में भी 20 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसकी एक बड़ी वजह विदेशी मरीजों की संख्या में हुई बढ़ोतरी है, जिनसे मिलने वाली आय में 33 फीसदी का उछाल आया है। इन बढ़त के बावजूद अगली तिमाही में कंपनी को मौसमी गिरावट का अनुमान है।

इस बीच, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स और फोर्टिस, अपोलो जैसे दूसरे अस्पताल के शेयरों में भी तेजी बनी हुई है। यह दर्शाता है कि हाल की चुनौतियों के बावजूद निवेशक हेल्थकेयर सेक्टर के भविष्य को लेकर सकारात्मक रुख अपनाए हुए हैं।