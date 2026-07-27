मास्टर चेंस एन ज्वेलर्स ने 400 करोड़ रुपये के IPO के लिए किया आवेदन

सोने के गहनों का निर्माण और थोक व्यापार करने वाली कंपनी मास्टर चेन्स एन ज्वेलर्स अब शेयर बाजार में कदम रखने जा रही है।

कंपनी ने हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के लिए आवेदन किया है, जिसमें 400 करोड़ रुपये तक का फ्रेश इश्यू और प्रमोटर तरुना मदन कोठारी द्वारा ऑफर फोर सेल (OFS) शामिल है। इन पैसों का इस्तेमाल कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल को मजबूत करने और गहनों के बाजार में अपनी तरक्की की रफ्तार बढ़ाने के लिए करेगी।