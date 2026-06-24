सॉफ्टबैंक CEO ने AI बबल के दावों को किया खारिज, इसे बताया सुनहरा भविष्य बिज़नेस Jun 24, 2026

सॉफ्टबैंक की वार्षिक बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मसायोशी सोन ने 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बबल' की बातों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ऐसे शक AI का अपमान हैं।

उनका मानना है कि यह टेक्नोलॉजी अभी शुरू ही हुई है और लगातार आगे बढ़ती रहेगी। सोन ने यह भी बताया कि सॉफ्टबैंक के AI पर बड़े दांव, खासकर OpenAI में किए गए निवेश से कंपनी के शेयर मजबूत हुए हैं। हालांकि, कुछ लोग अभी भी सवाल कर रहे हैं कि यह 'टेक बूम' कब तक चलेगा।