मैरियट की भारत को दूसरा सबसे बड़ा बाजार बनाने की योजना, बनाएगी 200 नए होटल

भारत में यात्रा का तेजी से बढ़ता रुझान भी मैरियट की इस बड़ी योजना की एक अहम वजह है। कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) एंथोनी कैपूएनो का कहना है कि बिजनेस के साथ-साथ घूमने-फिरने वाले पर्यटकों की संख्या में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है।

कंपनी ने इस साल की पहली छमाही में भारत में 60 से ज्यादा समझौते किए हैं और अगले साल तक वह देश के 100वें शहर में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा लेगी।

छोटे शहरों को लक्ष्य बनाते हुए मैरियट अपने सस्ते ब्रांड्स को भी वहां ला रही है, जिसमें उसका नई सिटी एक्सप्रेस ब्रांड शामिल है। इसके अलावा, भविष्य के नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए हैदराबाद में एक टेक एक्सेलेरेटर भी शुरू किया जा रहा है।