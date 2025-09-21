LOADING...
होम / खबरें / बिज़नेस की खबरें / भारतीय शेयर बाजार में अगले हफ्ते H-1B वीजा समेत इन वजहों का दिखेगा असर
भारतीय शेयर बाजार में अगले हफ्ते H-1B वीजा समेत इन वजहों का दिखेगा असर
भारतीय शेयर बाजार अगले हफ्ते कई वजहों से प्रभावित रह सकता है

भारतीय शेयर बाजार में अगले हफ्ते H-1B वीजा समेत इन वजहों का दिखेगा असर

लेखन बिश्वजीत कुमार
Sep 21, 2025
11:38 am
क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार अगले हफ्ते कई वजहों से प्रभावित रह सकता है। शुक्रवार को सेंसेक्स 388 अंक गिरकर 82,626 पर और निफ्टी 97 अंक गिरकर 25,327 पर बंद हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि निवेशक अब त्योहार सीजन में GST सुधारों से जुड़े क्षेत्रों और विदेशी निवेश के रुख पर ध्यान देंगे। मुनाफावसूली और हाल की बढ़त के बाद बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। आइए जानते हैं बाजार में अगले हफ्ते क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है।

#1

अमेरिकी वीजा शुल्क में बढ़ोतरी 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा पर 1 लाख डॉलर का नया शुल्क लागू करने का ऐलान किया है, जो 21 सितंबर से प्रभावी होगा। भारतीय IT और तकनीकी कंपनियां इस वीजा का अधिक इस्तेमाल करती हैं, इसलिए इन क्षेत्रों के शेयरों पर दबाव बढ़ सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम अमेरिकी बाजार पर निर्भर भारतीय टेक सेक्टर की आय और निवेशकों के भरोसे को प्रभावित कर सकता है।

#2

GST सुधार और व्यापार वार्ता 

सरकार 22 सितंबर से GST की नई दो-स्तरीय कर व्यवस्था लागू कर रही है, जिसमें अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर 5 प्रतिशत या 18 प्रतिशत कर लगेगा। यह बदलाव कई उपभोक्ता और खुदरा क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है। इसके साथ ही, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का अमेरिका दौरा भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर अहम होगा। इन दोनों घटनाओं के नतीजे भारतीय शेयर बाजार की चाल पर अगले हफ्ते असर डाल सकते हैं।

#3

निवेशकों की गतिविधि और सोने की कीमतें

विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शुक्रवार को 390 करोड़ रुपये की खरीदारी की, जबकि घरेलू निवेशकों ने 2,105 करोड़ रुपये का निवेश किया। निवेशकों की यह चाल बाजार को सहारा दे सकती है। सोने की कीमतों में तेजी यह दिखाती है कि सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अक्टूबर सोना 1,09,624 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। ये सभी संकेत अगले हफ्ते भारतीय शेयर बाजार की दिशा तय करने में अहम रहेंगे।