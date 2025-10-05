सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंची बिटकॉइन की कीमत, जानिए क्या रही वजह
क्या है खबर?
अमेरिका में शटडाउन लागू होने के बाद व्यापक जोखिम ने दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन को एक और सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा दिया है। एशिया में रविवार को यह टोकन 1.25 लाख डॉलर (करीब 111 लाख रुपये) को पार गया, जिसने 14 अगस्त को बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अमेरिकी शेयरों में तेजी और बिटकॉइन से जुड़े एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स में नए सिरे से निवेश के कारण यह टोकन उच्चतम स्तर तक पहुंच गया।
कारण
इस कारण मिला बिटकॉइन को फायदा
निवेशकों का अनुमान है कि बुधवार से शुरू हुआ यह शटडाउन निवेशकों को सुरक्षित निवेश वाली संपत्तियों की ओर आकर्षित करेगा, जिसे बाजार सहभागी डिबेसमेंट ट्रेड कहने लगे हैं। फाल्कनएक्स के सह-प्रमुख (मार्केट्स) जोशुआ लिम ने कहा, "इक्विटी, सोना और पोकेमॉन कार्ड जैसी संग्रहणीय वस्तुओं सहित कई परिसंपत्तियां अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बिटकॉइन को डॉलर का मूल्य घटने से लाभ मिल रहा है।"
पिछल रिकॉर्ड
कितना रहा था पिछला रिकॉर्ड स्तर?
अक्टूबर में बिटकॉइन के ऐतिहासिक बेहतर प्रदर्शन ने तेजी के रुझान को और बढ़ा दिया है, जिसके कारण इसे 'अपटूबर' उपनाम मिला है। बाजार मूल्य के हिसाब से यह डिजिटल करेंसी 14 अगस्त को 1.24 लाख डॉलर (करीब 110 लाख रुपये) के पिछले उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी और इस साल 30 फीसदी से ज्यादा बढ़ी है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड में डिजिटल एसेट्स रिसर्च के वैश्विक प्रमुख ज्योफ केंड्रिक को शटडाउन के दौरान बिटकॉइन में तेजी आने की उम्मीद है।