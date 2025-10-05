अमेरिका में शटडाउन के कारण बिटकॉइन की कीमत में इजाफा हुआ है (तस्वीर: फ्रीपिक)

सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंची बिटकॉइन की कीमत, जानिए क्या रही वजह

क्या है खबर?

अमेरिका में शटडाउन लागू होने के बाद व्यापक जोखिम ने दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन को एक और सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा दिया है। एशिया में रविवार को यह टोकन 1.25 लाख डॉलर (करीब 111 लाख रुपये) को पार गया, जिसने 14 अगस्त को बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अमेरिकी शेयरों में तेजी और बिटकॉइन से जुड़े एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स में नए सिरे से निवेश के कारण यह टोकन उच्चतम स्तर तक पहुंच गया।