शीर्ष-10 मूल्यवान कंपनियों में से 7 का बाजार पूंजीकरण घटा, जानिए कितना हुआ नुकसान 

नुकसान

इन कंपनियों को हुआ पूंजीकरण में नुकसान

बाजार पूंजीकरण में नुकसान उठाने वाली कंपनियों में भारती एयरटेल सबसे आगे रही है, जो 30,506 करोड़ रुपये घटकर 11.41 लाख करोड़ रुपये रह गया। TCS के मूल्यांकन में 23,680 करोड़ गिरकर 10.82 लाख करोड़, हिंदुस्तान यूनिलीवर का 12,253 करोड़ घटकर 5.67 लाख करोड़ और रिलायंस इंडस्ट्रीज का 11,164 करोड़ घटने के बाद 20 लाख करोड़ रुपये हो गया। इसके अलावा HDFC बैंक का पूंजीकरण 7,303 करोड़, इंफोसिस का 2,139 करोड़ और ICICI बैंक का 1,587 करोड़ रुपये घट गया।