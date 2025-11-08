कनाडा और सिंगापुर के स्टार्टअप्स की निगाहें भारतीय बाजार पर हैं (तस्वीर: फ्रीपिक)

भारत में आना चाहते हैं कनाडा और सिंगापुर के स्टार्टअप, कई ने दिखाई रुचि

क्या है खबर?

सिंगापुर और कनाडा के कई अंतरराष्ट्रीय स्टार्टअप भारतीय बाजार में दस्तक देने की मंशा कर रहे हैं। यह रुचि भारत के विशाल यूजर बेस, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और फलते-फूलते स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र से उपजी है। संभावित स्टार्टअप्स ने हांगकांग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क्स कॉर्पोरेशन (HKSTP) की ओर से आयोजित EPIC 2025 वैश्विक पिच प्रतियोगिता के दौरान अपनी इच्छाएं व्यक्त की हैं। 1,200 आवेदनों में से 3 श्रेणियों-डिजिटल हेल्थ टेक, फिनटेक और ग्रीनटेक में 100 स्टार्टअप को चुना है।