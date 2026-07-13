मार्क जुकरबर्ग बने 5वें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति

इन योजनाओं से आया शेयरों में उछाल

इस महीने मेटा के शेयर 540 डॉलर (करीब 51,000 रुपये) से उछलकर 669 डॉलर (करीब 63,000 रुपये) पर पहुंच गए। यह उछाल तब देखने को मिला, जब कंपनी ने संकेत दिया कि वह अपनी अतिरिक्त कंप्यूटिंग पावर दूसरों को किराए पर देकर अरबों डॉलर का मुनाफा कमा सकती है।

इसके साथ ही, म्यूज इमेज और म्यूज स्पार्क 1.1 जैसे नए AI टूल्स को लेकर भी बाजार में खूब चर्चा है। अगले महीने सितंबर में कंपनी अपने खुद के AI चिप्स भी लॉन्च करने की तैयारी में है।

बाजार विश्लेषकों का अनुमान है कि मेटा के राजस्व में जल्द ही 27 फीसदी तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।