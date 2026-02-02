दिसंबर, 2025 में मैन्युफैक्चरिंग PMI 2 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया था

जनवरी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रफ्तार हुई बेहतर, PMI बढ़कर 55.4 हुआ

क्या है खबर?

देश के विनिर्माण सेक्टर की रफ्तार जनवरी में थोड़ी तेज हुई है। HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) दिसंबर, 2025 के 2 साल के निचले स्तर 55 से बढ़कर पिछले महीने में 55.4 पर पहुंच गया। जनवरी में नए ऑर्डर, उत्पादन और रोजगार में बढ़ोतरी के संकेत मिले हैं, लेकिन इसके बावजूद कारोबारियों का भरोसा कमजोर बना हुआ है। PMI में 50 से ऊपर का आंकड़ा सेक्टर में विस्तार और इससे नीचे का स्तर गिरावट का संकेत है।