7 करोड़ सदस्यों को मिलेगी UPI से तुरंत PF का पैसा निकालने की सुविधा 

उमंग ऐप से निकाल सकेंगे 5 लाख रुपये तक

अब उमंग ऐप के जरिए 5 लाख रुपये तक निकालना और भी आसान हो जाएगा। आपको लंबे फॉर्म भरने और कई दिनों तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बस उमंग ऐप पर अपनी निकासी की सीमा देखिए, एक QR कोड बनाइए और सीधे 5 लाख रुपये तक ट्रांसफर कर दीजिए।

इसके अलावा, UPI वाले ATM से भी पैसा निकालने की सुविधा जल्द शुरू होगी। बता दें कि UPI पेमेंट गेटवे वाली इस सुविधा का ट्रायल पहले ही सफल हो चुका है। EPFO अब व्हाट्सऐप पर भी सहायता उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है, जिससे आप अपने फोन से ही अपनी शंकाएं पूछ सकेंगे।