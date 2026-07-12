EPFO ने बदल दिए नियम, अब उसी दिन खाते में क्रेडिट होगा क्लेम
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सभी सदस्यों के रिकॉर्ड एक ही राष्ट्रीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर दिए हैं। यह साइट्स प्रोजेक्ट के तहत किया गया है और इसकी घोषणा केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने इसी महीने की थी।
इस अपग्रेड के बाद सदस्य अपनी भविष्य निधि (PF) का बैलेंस देख सकते हैं, खाते की जानकारी पा सकते हैं और क्लेम की स्थिति भी ट्रैक कर सकते हैं।
यह सब एक ही डिजिटल पोर्टल पर आसानी से हो जाएगा, अब अलग-अलग सिस्टम्स के बीच भागने की जरूरत नहीं है।
5 लाख रुपये तक के एडवांस क्लेम की प्रक्रिया आसान
यह नया सिस्टम क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को और भी तेज बना देता है। अब सीधे आपके बैंक अकाउंट में उसी दिन पैसे आ जाएंगे। आपको सेटलमेंट की तारीख तक ब्याज का लाभ मिलेगा और अब निकासी को 3 आसान श्रेणियों में बांटा गया है।
आपका आधार लिंक होने पर नौकरी बदलने पर फंड अपने आप ट्रांसफर हो जाता है। KYC जांच के बाद 5 लाख रुपये तक के एडवांस क्लेम भी अपने आप प्रोसेस हो जाते हैं।
प्री-वैलिडेशन की वजह से अब दावे कम खारिज होते हैं। इन सब बदलावों से EPFO का काम अब और भी आसान और पारदर्शी हो गया है।