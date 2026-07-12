EPFO ने बदल दिए नियम, अब उसी दिन खाते में क्रेडिट होगा क्लेम

5 लाख रुपये तक के एडवांस क्लेम की प्रक्रिया आसान

यह नया सिस्टम क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को और भी तेज बना देता है। अब सीधे आपके बैंक अकाउंट में उसी दिन पैसे आ जाएंगे। आपको सेटलमेंट की तारीख तक ब्याज का लाभ मिलेगा और अब निकासी को 3 आसान श्रेणियों में बांटा गया है।

आपका आधार लिंक होने पर नौकरी बदलने पर फंड अपने आप ट्रांसफर हो जाता है। KYC जांच के बाद 5 लाख रुपये तक के एडवांस क्लेम भी अपने आप प्रोसेस हो जाते हैं।

प्री-वैलिडेशन की वजह से अब दावे कम खारिज होते हैं। इन सब बदलावों से EPFO का काम अब और भी आसान और पारदर्शी हो गया है।