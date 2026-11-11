भारत के दौरे पर 12 नवंबर को आएंगे कनाडा के व्यापार मंत्री

कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू 12 नवंबर को विशाखापट्टनम में भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) पार्टनरशिप समिट 2026 में शामिल होने के लिए भारत आ रहे हैं। 3 महीने के अंदर यह उनकी तीसरी भारत यात्रा होगी।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में होने वाला यह कार्यक्रम दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।