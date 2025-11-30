लग्जरी टाइम का IPO 4 दिसंबर को खुलेगा, जानिए कितना है मूल्य बैंड
क्या है खबर?
भारत में स्विस लग्जरी घड़ियां बेचने वाली लग्जरी टाइम लिमिटेड अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के साथ शेयर बाजार में पदार्पण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी का लक्ष्य इस कदम के माध्यम से 18.74 करोड़ रुपये जुटाना है। इस IPO में 15 करोड़ रुपये मूल्य के 18.28 लाख से ज्यादा इक्विटी शेयरों का नया निर्गम और 3.74 करोड़ रुपये मूल्य के 4.56 लाख शेयरों का बिक्री प्रस्ताव (OFS) शामिल होगा।
प्राइस बैंड
कितनी है शेयर का प्राइस बैंड?
सूक्ष्य एवं मध्यम उद्योग (SME) श्रेणी में आने वाले इस IPO के लिए लग्जरी टाइम ने 78 से 82 रुपये प्रति शेयर का मूल्य बैंड तय किया है और यह 4 दिसंबर को खुलेगा। शेयर BSE SME प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होंगे, जिसकी प्रस्तावित लिस्टिंग तारीख (11 दिसंबर) है। GYR कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड इस इश्यू के लिए एकमात्र बुक रनिंग लीड मैनेजर है, जबकि MAS सर्विसेज लिमिटेड इसके रजिस्ट्रार के रूप में कार्य कर रहा है।
ब्रांड
इन ब्रांड्स की बिक्री करती है कंपनी
लग्जरी टाइम पूरे देश में 70 से ज्यादा बिक्री केंद्रों (POS) पर खुदरा बिक्री करती है। इनमें मोनो-ब्रांड बुटीक, मल्टी-ब्रांड आउटलेट (MBO) और डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल हैं। कंपनी लग्जरी स्विस घड़ियों के ब्रांडों- टैग ह्यूअर, जेनिथ, बॉम्बर्ग और एक्सेक्वो और स्विस उपकरण निर्माताओं बर्जन और होरोटेक की एकमात्र अधिकृत वितरक है। इसका विस्तार दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे प्रमुख महानगरों के साथ-साथ हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे जैसे प्रमुख टियर I और II शहरों में भी फैला हुआ है।