लग्जरी टाइम का IPO शेयर बाजार में 1 दिसंबर को सूचीबद्ध होगा

लग्जरी टाइम का IPO 4 दिसंबर को खुलेगा, जानिए कितना है मूल्य बैंड

भारत में स्विस लग्जरी घड़ियां बेचने वाली लग्जरी टाइम लिमिटेड अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के साथ शेयर बाजार में पदार्पण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी का लक्ष्य इस कदम के माध्यम से 18.74 करोड़ रुपये जुटाना है। इस IPO में 15 करोड़ रुपये मूल्य के 18.28 लाख से ज्यादा इक्विटी शेयरों का नया निर्गम और 3.74 करोड़ रुपये मूल्य के 4.56 लाख शेयरों का बिक्री प्रस्ताव (OFS) शामिल होगा।