ल्यूपिन की प्रोस्टेट कैंसर दवा को अमेरिकी FDA से मिली मंजूरी बिज़नेस Jun 29, 2026

फार्मा कंपनी ल्यूपिन को प्रोस्टेट कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली अपनी एन्जालुटामाइड टैबलेट्स के लिए अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) से अस्थायी मंजूरी मिल गई है।

यह मंजूरी 4 अलग-अलग मात्राओं- 40mg, 80mg, 120mg और 160mg के लिए मिली है। इनमें से 40mg और 80mg की मात्राएं एक्टेंडी नाम के मशहूर ब्रांड की दवा से मेल खाती हैं, जो पहले से बाजार में उपलब्ध है।

अब इन नए विकल्पों के आने से चिकित्सक, मरीजों के इलाज को उनकी जरूरत के मुताबिक और बेहतर तरीके से कर पाएंगे।