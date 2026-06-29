ल्यूपिन की प्रोस्टेट कैंसर दवा को अमेरिकी FDA से मिली मंजूरी
फार्मा कंपनी ल्यूपिन को प्रोस्टेट कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली अपनी एन्जालुटामाइड टैबलेट्स के लिए अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) से अस्थायी मंजूरी मिल गई है।
यह मंजूरी 4 अलग-अलग मात्राओं- 40mg, 80mg, 120mg और 160mg के लिए मिली है। इनमें से 40mg और 80mg की मात्राएं एक्टेंडी नाम के मशहूर ब्रांड की दवा से मेल खाती हैं, जो पहले से बाजार में उपलब्ध है।
अब इन नए विकल्पों के आने से चिकित्सक, मरीजों के इलाज को उनकी जरूरत के मुताबिक और बेहतर तरीके से कर पाएंगे।
वैश्विक स्तर पर दवाओं का विस्तार
हाल के दिनों में ल्यूपिन ने सिर्फ यही एक बड़ा कदम नहीं उठाया है। इसी महीने की शुरुआत में उसने अमेरिका में ब्लड प्रेशर की टैबलेट्स भी लॉन्च की थीं।
इतना ही नहीं कंपनी ने स्पेन में अस्थमा और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) के इलाज के लिए इनहेलर लाने के लिए एक स्पेनिश फार्मा कंपनी के साथ हाथ मिलाया है। ल्यूपिन दुनियाभर में अपने नए और बेहतर इलाज पहुंचाने की कोशिश में जुटी है और ये कदम उसी का हिस्सा हैं।