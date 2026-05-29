ल्यूपिन के प्लांट को क्लीन चिट मिलने से शेयरों में आया उछाल

चीन ने दी फ्लू दवा को मंजूरी

कंपनी अपनी नई कैंसर दवा LNP8701 के शुरुआती क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे ASCO 2026 मेडिकल कॉन्फ्रेंस में पेश करने जा रही है। यह कॉन्फ्रेंस 29 मई से शिकागो में शुरू होगी।

इतना ही नहीं, ल्यूपिन को हाल ही में चीन में एक फ्लू दवा के लिए भी हरी झंडी मिली है। इस दवा को याबाओ फार्मास्यूटिकल्स के साथ मिलकर बनाया गया है।

फिलहाल, कंपनी के शेयर पिछले साल के सबसे निचले स्तर से काफी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ये अपने हालिया 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर से ठीक नीचे हैं, जो कंपनी की प्रगति पर निवेशकों के बढ़ते भरोसे को साफ दर्शाता है।