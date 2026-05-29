ल्यूपिन के प्लांट को क्लीन चिट मिलने से शेयरों में आया उछाल
अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (US FDA) की ओर से मार्च किए ल्यूपिन के अंकलेश्वर प्लांट का अहम निरीक्षण करने के बाद अब प्लांट को क्लीन चिट मिल गई है, जिसके चलते कंपनी के शेयरों में तेजी देखी जा रही है।
ल्यूपिन के प्रबंध निदेशक नीलेश गुप्ता ने इस पर कहा, "यह नतीजा हमारी गुणवत्ता और नियमों के पालन पर लगातार ध्यान देने को दिखाता है और दुनियाभर के मरीजों को सुरक्षित और असरदार दवाएं देने की हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।"
उन्होंने यह भी बताया कि यह घटना ल्यूपिन की उच्च गुणवत्ता मानकों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दर्शाती है।
चीन ने दी फ्लू दवा को मंजूरी
कंपनी अपनी नई कैंसर दवा LNP8701 के शुरुआती क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे ASCO 2026 मेडिकल कॉन्फ्रेंस में पेश करने जा रही है। यह कॉन्फ्रेंस 29 मई से शिकागो में शुरू होगी।
इतना ही नहीं, ल्यूपिन को हाल ही में चीन में एक फ्लू दवा के लिए भी हरी झंडी मिली है। इस दवा को याबाओ फार्मास्यूटिकल्स के साथ मिलकर बनाया गया है।
फिलहाल, कंपनी के शेयर पिछले साल के सबसे निचले स्तर से काफी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ये अपने हालिया 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर से ठीक नीचे हैं, जो कंपनी की प्रगति पर निवेशकों के बढ़ते भरोसे को साफ दर्शाता है।