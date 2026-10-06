ल्यूपिन ने लॉन्च किया भारत का पहला 3 दवाओं वाला इनहेलर

भारत में COPD से जूझ रहे 5.5 करोड़ से ज्यादा मरीजों को इस नए इनहेलर से लाभ मिल सकता है। ल्यूपिन के भारतीय क्षेत्र में फॉर्मूलेशंस के अध्यक्ष राजीव सिबल ने इसे सांस संबंधी बीमारियों के इलाज में एक बड़ी तरक्की बताया है।

दूसरी तरफ, कंपनी के प्रबंध निदेशक नीलेश गुप्ता ने कहा कि उनका मकसद बेहतरीन इलाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ताकि मरीज बेहतर जिंदगी जी सकें।