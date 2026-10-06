ल्यूपिन ने लॉन्च किया भारत का पहला 3 दवाओं वाला इनहेलर
बिज़नेस
ल्यूपिन ने हाल ही में फॉर्मोफ्लो-G MDI नाम का एक नया इनहेलर बाजार में उतारा है। इसमें एक ही डिवाइस में 3 दवाएं हैं, जिससे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) के मरीजों को सांस लेने में आसानी होगी।
यह भारत में मंजूर होने वाला अपनी तरह का पहला इनहेलर है। इसे COPD के मध्यम से गंभीर मरीजों के लिए बनाया गया है और इसे दिन में 2 बार इस्तेमाल करना होगा।
करोड़ों मरीजों को मिल सकता है फायदा
भारत में COPD से जूझ रहे 5.5 करोड़ से ज्यादा मरीजों को इस नए इनहेलर से लाभ मिल सकता है। ल्यूपिन के भारतीय क्षेत्र में फॉर्मूलेशंस के अध्यक्ष राजीव सिबल ने इसे सांस संबंधी बीमारियों के इलाज में एक बड़ी तरक्की बताया है।
दूसरी तरफ, कंपनी के प्रबंध निदेशक नीलेश गुप्ता ने कहा कि उनका मकसद बेहतरीन इलाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ताकि मरीज बेहतर जिंदगी जी सकें।