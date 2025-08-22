खो गया क्रेडिट कार्ड? जानिए धोखाधड़ी से कैसे रहें सुरक्षित

क्रेडिट कार्ड खोना डरावना अनुभव हो सकता है, क्योंकि धोखेबाज सेकंडों में इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में सबसे जरूरी है कि समय न गंवाएं और तुरंत कार्रवाई करें। कार्ड को ब्लॉक करना, बैंक को सूचना देना और संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्ट करना आपके धन की सुरक्षा करता है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियम भी उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करते हैं, बशर्ते वे समय पर सही कदम उठाएं।

#1 कार्ड को ब्लॉक और हॉटलिस्ट करें कार्ड खोने का पता चलते ही सबसे पहले अपने बैंक की मोबाइल ऐप या नेटबैंकिंग से उसे सभी चैनलों पर बंद करें। इसके बाद हेल्पलाइन पर कॉल करके स्थायी रूप से हॉटलिस्ट करवाएं और नया कार्ड मांगे। RBI ने बैंकों को यह सुविधा देने का निर्देश दिया है कि ग्राहक किसी भी समय कार्ड को चालू या बंद कर सकें। शिकायत की पावती या सेवा अनुरोध संख्या लेना न भूलें और उसे सुरक्षित रखें।

#2 संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्ट करें अगर खोए हुए कार्ड से कोई अनधिकृत लेन-देन हो जाए तो 3 कार्यदिवस के भीतर बैंक को लिखित रूप से सूचित करें। RBI नियमों के अनुसार समय पर रिपोर्ट करने पर ग्राहक की देयता शून्य मानी जाती है। बैंक को दस कार्यदिवसों के भीतर जांच पूरी करते हुए अस्थायी क्रेडिट देना होता है। देर से रिपोर्ट करने पर ग्राहक की जिम्मेदारी बढ़ सकती है। इसलिए समय पर सूचना देना बेहद जरूरी है।