आधार कार्ड खो गया है? जानिए दूसरी कॉपी कैसे करें प्राप्त

आधार कार्ड आज के समय में सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है। इसका इस्तेमाल बैंक अकाउंट खोलने, पासपोर्ट बनवाने, मोबाइल सिम लेने और कई सरकारी सेवाओं में होता है। ऐसे में अगर आधार कार्ड खो जाए, तो यह गंभीर समस्या बन सकती है। यात्रा के दौरान या रोजमर्रा की भागदौड़ में कार्ड गुम होना आम है। शुरुआत में लगता है कि कार्ड मिल जाएगा, लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तो परेशानी बढ़ जाती है।

प्रक्रिया मोबाइल नंबर लिंक होने से आसान हुई प्रक्रिया आधार कार्ड खोने के बाद सबसे राहत वाली बात यह होती है कि मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा हो। मोबाइल नंबर लिंक होने पर पहचान साबित करना आसान हो जाता है। आधार अब बैंक, सिम और टैक्स जैसी कई सेवाओं से जुड़ा है। इसलिए कार्ड गुम होने पर घबराने के बजाय सबसे पहले यह जांचना चाहिए कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सक्रिय है या नहीं। यही एक चीज आगे पूरी प्रक्रिया को आसान बना देती है।

आधार नंबर UIDAI वेबसाइट से ऐसे मिलेगा आधार नंबर अगर आधार नंबर याद नहीं है, तो भी चिंता की जरूरत नहीं होती। UIDAI की वेबसाइट पर जाकर "खोया हुआ UID या EID खोजें" विकल्प का इस्तेमाल किया जा सकता है। नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP सत्यापन होता है। इसके बाद आधार नंबर सीधे मोबाइल पर मिल जाता है। आधार नंबर मिलने के बाद ई-आधार डाउनलोड करना आसान होता है, जो पूरी तरह वैध माना जाता है।

