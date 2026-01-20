लोढ़ा डेवलपर्स ने डाटा सेंटर पार्क के लिए अतिरिक्त निवेश की घोषणा की है

महाराष्ट्र में 1.3 लाख करोड़ रुपये की लागत से बनेगा डाटा सेंटर पार्क

क्या है खबर?

लोढ़ा डेवलपर्स महाराष्ट्र में 2.5 गीगावॉट का डाटा सेंटर पार्क बनाने के लिए अतिरिक्त 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी। पहले की 30,000 करोड़ रुपये की घोषणा के बाद कुल निवेश 1.3 लाख करोड़ रुपये हो गया है। देश का डाटा सेंटर बाजार तेजी से विकसित हो रहा है, जिसमें रियल एस्टेट डेवलपर्स, निवेशक और अल्फाबेट की गूगल और मेटा जैसी तकनीकी दिग्गज कंपनियां महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं।