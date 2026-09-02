गूगल के AI राज चुराने वाले इंजीनियर को मिली सख्त सजा

डिंग ने मई, 2022 से मई, 2023 के बीच अपने वर्क अकाउंट से पर्सनल अकाउंट में 2,000 से ज्यादा संवेदनशील डाटा पेज ट्रांसफर किए थे।

इनमें गूगल के हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े AI मॉडल को ट्रेन करने वाले सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म (TPU और GPU सिस्टम) से जुड़ी जानकारियां शामिल थीं।

अभियोजकों का कहना है कि उन्होंने ये राज चीनी कंपनियों के साथ बांटे। यही नहीं उन्होंने चीन में अपनी खुद की AI कंपनी भी शुरू कर दी थी। न्यायधीश ने इस काम को गूगल की प्रॉपर्टी चुराने का एक सुनियोजित और बेशर्मी भरा प्रयास बताया।