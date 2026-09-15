सैमसंग पर अपने प्रेफर्ड शेयर वापस खरीदने का दवाब

यह दबाव तब सामने आया है, जब सैमसंग ने इस साल निवेशकों को 81.7 अरब डॉलर (करीब 7,750 अरब रुपये) वापस लौटाने की बड़ी घोषणा की थी।

लाइफ एसेट का सुझाव है कि इस राशि में से करीब 54 अरब डॉलर (करीब 5,100 अरब रुपये) का एक बड़ा हिस्सा छूट पर मिलने वाले प्रेफर्ड शेयर्स की बायबैक (वापस खरीद) के लिए इस्तेमाल किया जाए।

ऐसा करने से सैमसंग को शेयरों के मालिकाना हक से जुड़ी कानूनी अड़चनों से पार पाने में आसानी होगी। इस बीच, मंगलवार (15 सितंबर) को इसके प्रेफर्ड शेयर्स में 3.3 फीसदी तक की बढ़ोतरी देखी गई।