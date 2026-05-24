SBI को पछाड़ LIC बनी देश की सबसे मुनाफे वाली सरकारी कंपनी

शेयरों में 5 फीसदी की तेजी आई

LIC की संपत्ति (एसेट्स) में भी 5 प्रतिशत का उछाल आया है, जो बढ़कर 57.29 लाख करोड़ रुपये हो गई है। कंपनी की प्रीमियम इनकम में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

इस अवधि में समायोजित शुद्ध संपत्ति वित्त वर्ष 2025 में 1.2 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 1.69 लाख करोड़ रुपये हो गई।

इन शानदार नतीजों का असर बाजार में भी दिखा। 23 मई को परिणाम घोषित होने के बाद LIC के शेयर 5 प्रतिशत चढ़कर 839 रुपये पर बंद हुए।

अगर, पूरे साल के मुनाफे की बात करें तो SBI अभी भी LIC से आगे है। SBI ने पूरे साल में 80,032 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया, जबकि LIC का सालाना मुनाफा 57,419 करोड़ रुपये रहा।