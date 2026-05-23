 LIC का 2026-27 तक मुनाफा दोगुना करने का लक्ष्य  

लाभांश में 66 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा

हाल के अच्छे प्रदर्शन के बाद भी पिछले साल LIC के शेयर 3 फीसदी से ज्यादा गिर गए। इसकी वजह लिक्विडिटी को लेकर निवेशकों की चिंता है।

निवेशकों को खुश रखने के लिए निगम ने IPO के बाद से पहली बार 'एक के बदले एक' बोनस शेयर और लाभांश में 66 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया है।

5.15 लाख करोड़ रुपये के बड़े बाजार पूंजीकरण के साथ LIC का कहना है कि कंपनी लगातार ग्रोथ पर ध्यान दे रही है और VNB मार्जिन को इंडस्ट्री के मानकों के बराबर लाने की कोशिश में है।