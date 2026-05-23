LIC का 2026-27 तक मुनाफा दोगुना करने का लक्ष्य
भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) साल 2026-27 के लिए बड़ी तैयारी में है। कंपनी का लक्ष्य है कि राजस्व 2 अंकों में बढ़े और मुनाफे का मार्जिन भी मजबूत हो।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आर दोरईस्वामी ने बताया कि इसके लिए LIC अपने उत्पादों में बदलाव करेगी, पॉलिसी बेचने के तरीकों को सुधारेगी और कामकाज को ज्यादा असरदार बनाएगी।
वित्त वर्ष 2026 में निगम ने नए कारोबार के मूल्य में 42 फीसदी की बढ़ोतरी की और मुनाफे को 360 बेस पॉइंट तक बेहतर किया। यह दिखाता है कि वह लगातार सही दिशा में आगे बढ़ रही है।
लाभांश में 66 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा
हाल के अच्छे प्रदर्शन के बाद भी पिछले साल LIC के शेयर 3 फीसदी से ज्यादा गिर गए। इसकी वजह लिक्विडिटी को लेकर निवेशकों की चिंता है।
निवेशकों को खुश रखने के लिए निगम ने IPO के बाद से पहली बार 'एक के बदले एक' बोनस शेयर और लाभांश में 66 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया है।
5.15 लाख करोड़ रुपये के बड़े बाजार पूंजीकरण के साथ LIC का कहना है कि कंपनी लगातार ग्रोथ पर ध्यान दे रही है और VNB मार्जिन को इंडस्ट्री के मानकों के बराबर लाने की कोशिश में है।